SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ekim 2018 Pazar 17:24

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Türk Telekom: 72 - Fenerbahçe: 80

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Türk Telekom Basketbol, evinde karşılaştığı Fenerbahçe Basketbol’a 72-80 mağlup oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Türk Telekom: 72 - Fenerbahçe: 80
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Türk Telekom Basketbol, evinde karşılaştığı Fenerbahçe Basketbol’a 72-80 mağlup oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında lige bu sezon yükselen ve Türkiye’yi 7Days EuroCup’ta da temsil eden Türk Telekom Basketbol, evinde son şampiyon Fenerbahçe Basketbol’u ağırladı. İlk periyota iyi başlayan Fenerbahçe, ilk 10 dakikayı 19-22 önde tamamladı. İkinci periyotta da oyun disiplininden kopmayan Türk Telekom, geriden gelerek ilk yarıyı 37-31 önde bitirdi. İkinci yarının ilk 10 dakikasında Fenerbahçe, 55-57’lik skorla öne geçti. Türk Telekom, adeta kıran kırana geçen son 10 dakika sonucunda mücadeleden 72-80 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Türk Telekom Basketbol Takımı, ligdeki ikinci maçından mağlubiyetle ayrılırken, Fenerbahçe ise ikinci galibiyetini elde etti. Fenerbahçe’de Vesely, 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, Türk Telekom’da da 20 sayı bulan Sylven Landesberg maçın en skorer ismi oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Erşan Kartal xx, Sinem Tetik xx, Can Mavisu xx

Türk Telekom Basketbol: Sylven Landesberg xx 20, Polat Kaya x, Can Akın x, Yunus Sonsırma x 2, Ender Arslan Xx 6, Kaya Peker xX 6, Serhat Çetin x 5, Metin Türen x, Nusret Yıldırım x, Kenny Gabriel x 5, Terrance Campbell xx 9, Vladimir Stimac xXx 19

Başantrenör: Burak Gören

Fenerbahçe Basketbol: Efe Tırpancı x, Ekrem Sancaklı x, Melih Mahmutoğlu xXx 11, Tyler Ennis x 8, Nikola Kalinic xXx 13, Egehan Arna x, Marko Gudiric xx 9, Jan Vesely xXx 16, Sinan Güler x, Ali Muhammed xXx 10, Ahmet Düverlioğlu xx 6, Joffery Lauvergne xx 7

Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. periyot: 19-22 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 37-31 (Türk Telekom lehine)

3. periyot: 55-57 (Fenerbahçe lehine)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku