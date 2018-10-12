Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2. hafta yarın oynanacak Beşiktaş Sompo Japan-Pınar Karşıyaka başlayacak ve 14 Ekim Pazar günü Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen mücadelesiyle sona erecek.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2. hafta heyecanı yarın ve pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan, Pınar Karşıyaka’yı konuk edecek. Galatasaray deplasmanda Bahçeşehir Koleji’na misafir olurken, Fenerbahçe de Ankara deplasmanında Türk Telekom oynayacak. Haftanın kapanış müsabakasında ise Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda Darüşşafaka ile karşılaşacak. Afyon Belediyespor ile haftayı bay geçirecek.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde haftanın programı şöyle:

Yarın

13.00 Beşiktaş Sompo Japan - Pınar Karşıyaka

15.15 Gaziantep Basketbol - Banvit

17.30 Bahçeşehir Koleji - Galatasaray

20.00 TOFAŞ - İstanbul Büyükşehir Belediyespor

14 Ekim Pazar

13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol

15.15 Türk Telekom - Fenerbahçe

20.00 Anadolu Efes - Darüşşafaka Tekfen