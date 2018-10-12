Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2. hafta yarın oynanacak Beşiktaş Sompo Japan-Pınar Karşıyaka başlayacak ve 14 Ekim Pazar günü Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen mücadelesiyle sona erecek.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2. hafta heyecanı yarın ve pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan, Pınar Karşıyaka’yı konuk edecek. Galatasaray deplasmanda Bahçeşehir Koleji’na misafir olurken, Fenerbahçe de Ankara deplasmanında Türk Telekom oynayacak. Haftanın kapanış müsabakasında ise Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda Darüşşafaka ile karşılaşacak. Afyon Belediyespor ile haftayı bay geçirecek.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde haftanın programı şöyle:
Yarın
13.00 Beşiktaş Sompo Japan - Pınar Karşıyaka
15.15 Gaziantep Basketbol - Banvit
17.30 Bahçeşehir Koleji - Galatasaray
20.00 TOFAŞ - İstanbul Büyükşehir Belediyespor
14 Ekim Pazar
13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol
15.15 Türk Telekom - Fenerbahçe20.00 Anadolu Efes - Darüşşafaka Tekfen