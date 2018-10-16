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16 Ekim 2018 Salı 12:14

Talat Papatya: "Umarım hakemler açıklamalardan etkilenmez"

Spor Toto Süper Lig’de hafta sonu Beşiktaş’ı konuk etmeye hazırlanan Göztepe’de Başkan Vekili Talat Papatya, rakiplerinin maçtan önce Merkez Hakem Kurulu (MHK) hakkında yaptığı açıklamaları eleştirdi.Spor Toto Süper Lig’de hafta...

Talat Papatya: 'Umarım hakemler açıklamalardan etkilenmez'
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Spor Toto Süper Lig’de hafta sonu Beşiktaş’ı konuk etmeye hazırlanan Göztepe’de Başkan Vekili Talat Papatya, rakiplerinin maçtan önce Merkez Hakem Kurulu (MHK) hakkında yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Spor Toto Süper Lig’de hafta sonu Beşiktaş’ı konuk etmeye hazırlanan Göztepe bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürürken, Başkan Vekili Talat Papatya’dan sürpriz bir çıkış geldi. Yapılan açıklamaların Merkez Hakem Kurulu’nu etkilemeyeceğine inandığını belirten Papatya, “Zaman zaman bazı takımlar hakemler veya MHK ile ilgili şikayetlerini eleştirel açıklamalar yaparak dile getirmektedirler. Ancak bu açıklamaların genellikle bizim ile oynayacakları haftaya denk gelmesi bizim de konuyu hassasiyetle takip etmemize sebep olmaktadır. Umuyoruz ki oluşan bu baskı havası MHK’nın ve hakemlerin müsabakaları tarafsız olarak yönetmelerini etkilemez, futbolun güzelliğini ve seyir zevkini olumsuz yönde etkileyecek unsurlara sebebiyet vermez” ifadelerini kullandı.
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