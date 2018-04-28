Tamer Avcı: 'İstanbulspor'u en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz'

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, ligi olabildiğince yukarılarda bitirip İstanbulspor’u en güzel şekilde temsil etmek istediklerini ifade etti.

Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında İstanbulspor, sahasında mücadele ettiği Adanaspor’u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güzel bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Avcı, “Bugün güzel bir galibiyet elde ettik. Oyunun başında 1-0 öne geçmemiz rahat oynamamızı sağladı. 4-0’lık galibiyet bizim için moral oldu. Biraz da üzüldük diyebiliriz. Birkaç puan daha almış olsaydık adımızı Play-Off’a yazdırmış olabilirdik. Ligi olabildiğince iyi puanlarla yukarıda bitirip, İstanbulspor’u en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.