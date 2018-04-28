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28 Nisan 2018 Cumartesi 18:26

Tamer Avcı: "İstanbulspor’u en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, ligi olabildiğince yukarılarda bitirip İstanbulspor’u en güzel şekilde temsil etmek istediklerini ifade etti.

Tamer Avcı: 'İstanbulspor'u en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz'
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İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, ligi olabildiğince yukarılarda bitirip İstanbulspor’u en güzel şekilde temsil etmek istediklerini ifade etti.

Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında İstanbulspor, sahasında mücadele ettiği Adanaspor’u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güzel bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Avcı, “Bugün güzel bir galibiyet elde ettik. Oyunun başında 1-0 öne geçmemiz rahat oynamamızı sağladı. 4-0’lık galibiyet bizim için moral oldu. Biraz da üzüldük diyebiliriz. Birkaç puan daha almış olsaydık adımızı Play-Off’a yazdırmış olabilirdik. Ligi olabildiğince iyi puanlarla yukarıda bitirip, İstanbulspor’u en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.
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