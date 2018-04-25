Tamer Tuna: “Avantajı iyi kullanmalıyız”

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, sezon sonu olmasına rağmen hala takımının yüksek motivasyona sahip olduğunu ifade ederek, Kardemir Karabükspor maçını kazanarak 3 maçı içeride oynayacakları son 4 haftaya iyi başlamak istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’de Kardemir Karabükspor’u konuk edecek Göztepe, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Adnan Süvari Tesisleri’ndeki antrenmana tam kadro katılan sarı-kırmızılıların neşeli olmaları gözlerden kaçmadı.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, ligde kalan 4 maçlarından 3’ünü İzmir’de oynayacak olmalarının kendileri için avantaj olduğunu ifade ederek, “Karabükspor maçını kazanarak bu 4 haftalık periyoda başlarsak bu avantajı yakalamış oluruz. Sezon başından beri amaçladığımız, düşündüğümüz hiç değişmedi. Her maça yeni bir başlangıç ve kazanma odaklı bir takım olarak başlıyoruz ve sezonu da böyle bitireceğiz. Oyun yapımız, oyun şeklimiz ve felsefemiz aynı” dedi.

Sezon sonuna yaklaşılmasına rağmen takımın motivasyonunun üst seviyede olduğunu aktaran Tuna, “Bu dönemlerde motivasyonun korunması çok zor olur. Oyuncuların çalışma disiplinleri ve bizim travmatik maçlardan sonra dönüşlerimizin iyi olması bunda etken. Bu motivasyonu sürdürmek istiyoruz. Bunu da Karabükspor maçında başlatıp inşallah sezonu da ligi iyi bir noktada bitireceğiz” diye konuştu.

“4 maçı kazanıp hedefimize ulaşacağız”

Kalan 4 maçı da iyi noktalamaları halinde hedeflerine ulaşabileceklerini aktaran Tuna, “Sezon başında kimse böyle bir lig düşünemezdi. En üstteki 4 takımın şampiyonluğa aday, UEFA Avrupa Ligi için adayların fazla ve puan olarak birbirine yakın takımlar var. Alt sıralardaki takımlar da öyle. Bu da maçlara hem seyir zevki adına hem de lige coşku anlamında katkıda bulunuyor. Lig güzel gidiyor. Üzülenler ve sevinenler olacak. Umarız ligin marka değerine ve kalitesine zarar getirilmeden bir lig sonu yaşanır. Yaptırımlar, algılar ve mesajlar değişebiliyor. Göztepe olarak futbol odaklı olmaya çalıştık. Bunu da koruyarak ligi sonlandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Demba Ba’yı riske etmedik”

Demba Ba’nın arka adalesinde 2 haftadır sorun olduğunu açıklayan Tamer Tuna, “Beşiktaş maçı öncesi ve sonrası arttı bu biraz daha. Şu anda iyi durumda. Tamamen iyileşti. Akhisar maçında oynatabilirdik belki ama biraz yararlanmak adına ama riske etmedik. Bundan sonraki maçlarda yüzde 100 hazır olacağı kanaatindeyim. Diğer sakat oyuncularımızdan da aramıza dönenler oldu. Hakan Çinemre katıldı antrenmanlara. Sezon sonuna kadar takımda yer bulacaktır” ifadelerini kullandı.