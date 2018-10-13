Tamer Tuna: 'Fenerbahçe maçında kazanan olmak istiyoruz'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna pozitif futbol oynamayı sürdürmek istediklerini belirterek,"Fenerbahçe maçında kazanan olmak istiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna TRT Spor’da yayınlanan ve İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl’ün de bulunduğu ’Ajans Saati’ programına katıldı. Takımda çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Tuna, "DG.Sivasspor ligde borcu olmayan, yönetim anlayışı en iyi kulüplerden bir tanesi. Bu kulüpte çalıştığım için mutluyum. Futbolculara, teknik heyete ve personellere bütün sorumluluklarını yerine getiren bir kulüp var. Bundan hiçbir zaman ödün vermek istemiyorlar" dedi.

Başkan Mecnun Otyakmaz’ın ortamı germeyen ve sürekli pozitif bir enerji veren bir başkan olduğunun belirtilmesi üzerine Tuna, ’DG.Sivasspor, her teknik direktör için bir şans’ diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Kulübün oyuncuya, ekonomik ve tesis gibi sorumlulukları var. Bu konuda Sivasspor çok iyi bir kulüp. Tesisler harika... Oyuncu profili, şehirdeki yaşam çok iyi... Gelen yabancı oyuncular Sivas’ı çok seviyorlar gönderemiyoruz. İçinde bulunduğumuz sistemden oyuncularımız o kadar mutlular ki; yaşam kalitesini aile ortamını çok seviyorlar... Başkanımız Mecnun Otyakmaz ve yönetimimiz çok iyi. Ekonomik yapıya bakan yöneticimiz Erdal Sarılar bu konuda çok başarılı. Burada çalışma ortamı diğer kulüplere göre daha iyi durumda" diyerek Sivasspor’da kendisinin de mutlu olduğunu söyledi.

Ligin 9’uncu haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçını değerlendiren Tuna, sarı-lacivertli ekibin güçlü bir kadrosunun olduğunu belirtti. Mücadelenin hazırlıklarına devam ettiklerini kaydeden Tuna, "Kadro yapımızı ve kendimizi biliyoruz. Oynadığımız pozitif futbol var. Neler yapabileceğimizi, eksiklerimizi biliyoruz. Rakibimizi ve kendimizi değerlendiriyoruz. Ligde henüz 8 hafta oynandı ve çok şey değişebilir. Geçtiğimiz hafta kazansak lider ile aramızda 6-7 puan kalacaktı. Şuan Fenerbahçe’nin içinde bulunduğu durumdan ziyade bizim neler yapabileceğimiz Fenerbahçe’den daha önemli. Güzel bir oyun ile kazanan takımın biz olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Robinho’nun yetenekleri tartışılmaz"

Tuna, Robinho ve Douglas gibi önemli yıldız oyuncularla çalıştığının hatırlatılması üzerine, "Douglas izlediğimde açıkçası çok beğenmiştim ve alınması içinde ısrar ettim. Geldiğinde bir o kadar daha iyi olduğunu gördük. Robinho’nun özel yetenekleri ve kalitesi tartışılmaz. Ligin en çok kilit pas yapan ilk 15 oyuncu arasında 3 oyuncumuz var. Bunları sağlayabiliyoruz. Bunlar bu oyuncular ile oluyor. Çalışmayı seven, profesyonellik anlayışı oturmuş oyuncular. Bu konuda şanslıyım. Umarım skorlara ve sonuçlara daha çok katkıları olur" diye konuştu.

Kırmızı-beyazlı ekibin transferler politikasıyla ilgili soruları da cevaplayan Tuna, "Takımların içinde bulunduğu ekonomik bir süreç var. Teknik direktörlerin sezon başında bir planı ve seçimi olur. Ben bu yıl Sivasspor’da kulüp düşüncesi ile ilerledim. Belli bir bütçemiz vardı ve bu bütçeyi aşmamamız gerekiyordu. Kulübümüzü düşündüm. Eldeki futbolcuların performanslarını yükselteceğini beklentisiyle hareket ettim. Devre arası gitmesi gereken oyuncular var. Alınması gereken oyuncular var. Diğer kulüpler gibi kulübü borçlandırarak yapacaksak bu transferleri ben yapmam açıkçası. Gittiğimde bu yükü Sivasspor’da bırakmak istemiyorum. Çünkü Sivasspor var olması gereken bir kulüp" dedi.

Video Hakem Sistemi’nin (VAR) doğru bir uygulama olduğunu belirten Tuna, VAR’ın ilerleyen dönemde daha iyi seviyeye geleceğine inandığını kaydetti.