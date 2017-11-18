Tamer Tuna: “Halteri kaldırdığında o yükün altına biz de giriyorduk”

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Bursaspor karşılaşmasının ardından yaptığı değerlendirmede, oynamak isteyen iki takım olduğunda futbolun zevk verdiğini söyledi. Tuna ayrıca, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Naim Süleymanoğlu için de, “Bizim için inanılmaz değerli bir insandı. Halteri kaldırdığında o yükün altına beraber girdiğimizi hissediyordum” dedi.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Bursaspor karşılaşmasının ardından yaptığı değerlendirmede, oynamak isteyen iki takım olduğunda futbolun zevk verdiğini söyledi. Tuna ayrıca, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Naim Süleymanoğlu için de, “Bizim için inanılmaz değerli bir insandı. Halteri kaldırdığında o yükün altına beraber girdiğimizi hissediyordum” dedi.

Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Göztepe, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, sözlerine tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Olimpiyat şampiyonu, eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek başladı.

Tuna, “Naim Süleymanoğlu’nun ölüm haberini aldık. Bizim için inanılmaz değerli bir insandı. Futbolcudan öte idoller olur, bunların başındaydı. Halteri kaldırdığında o yükün altına beraber girdiğimizi hissediyordum. Benim için idoldü. Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum” dedi.

"Centilmenlik havası her şeyden önemli"

Karşılaşma öncesi iki takım taraftarları arasındaki dostluk rüzgarlarını da değerlendiren Le Guen, “Bursaspor ile Göztepe takımının centilmenlik havası her şeyden önemli. Böyle olunca sahadaki futbol daha iyi. Çünkü böyle olunca taraftar saha içine empoze oluyor. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz. Oyundan öte daha değerli bizim için” diye konuştu.

“Oynamak isteyen iki takım olduğunda futbol zevk veriyor”



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Bursaspor’un kanatlardan geldiğini, merkezden çoğalarak ceza sahası içine hücum ettiğini bildiklerini ifade eden Tamer Tuna, “Bununla ilgili analizlerimizi yaptık. Geldiklerinde topu kazandığımız hızlı ataklarla çok pozisyon bulabileceğimiz düşündük. Fakat son toplarda hatalar yaptık. Bursaspor iyi bir takım, oynamak isteyen iki takım olduğunda futbol zevk veriyor. Zevk vermeyen tek şey goldü. Bursaspor da kazanabilirdi. Bizim net pozisyonlarımız vardı, oyunu genişletirken zaman zaman hatalar yaptık. Maçtan öte olaylar vardı bence. Bursa’yı çok seviyorum, inanılmaz bir taraftar var. Göztepe’de de bu enerji var. Umarım iki takım da ligde daha iyi yerlerde olurlar” dedi.