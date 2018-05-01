TamSaha’nın 162. sayısı yayında

TamSaha dergisinin Mayıs sayısı yayında. Dünya ve Türkiye futbolunun gündemindeki konuları, röportaj ve dosyalarla ele alan derginin 162. sayısı da dopdolu.

TamSaha dergisinin Mayıs sayısı yayında. Dünya ve Türkiye futbolunun gündemindeki konuları, röportaj ve dosyalarla ele alan derginin 162. sayısı da dopdolu.

UEFA EURO 2024 Adaylığı: Şimdi bizim zamanımız

TFF, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylık dosyasını Nyon’da UEFA’ya teslim etti. Başkan Yıldırım Demirören, "Federasyonumuz, eşi görülmemiş bir devlet desteği ile şu ana kadarki en iyi dosyayı hazırlamıştır. Artık bizim zamanımızın geldiğini düşünüyor ve coşkumuzu tüm Avrupa ile birlikte paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" derken, dosyada İstanbul ve Ankara’da iki modern stadyumun inşası, "Futbol Mükemmellik ve İnovasyon Merkezi" ile EURO 2024 Ormanı gibi dev projeler de yer aldı.

Okan Kocuk: "Top kurtarmakla kaleci olunmuyor"

Bursaspor altyapısından yetişti ve kiralık olarak formasını giydiği İstanbulspor’da gösterdiği performansla iki kez A Millî Takım kampına davet edildi. Kendisini hâlâ "oyuncu adayı" olarak gören 22 yaşındaki file bekçisi, günümüz kaleciliğinin top kurtarmanın çok ötesine geçtiğini ve devrin libero kaleciler devri olduğunu söylüyor. Oyun kurucu özelliklerine güvenen genç kaleci rotasını İspanya Ligi ve A Millî Takım’ın 1 numaralı forması olarak çiziyor.

Melike Pekel: "Kadın futbolu daha samimi"

Almanya’da Bayern Münih gibi dev bir kulüpte yetiştikten sonra Metz formasıyla adım attığı Fransa’da dikkatleri üzerine toplayıp Paris Saint-Germain’e transfer oldu. Üç yıldır Millî Takımımızın da santrforu olan 23 yaşındaki oyuncu, hem kariyer hikâyesini hem de kadın futbolunun problemlerini TamSaha’ya anlattı. Genç oyuncu, erkek futboluyla kıyaslandığında kadın futbolunun çok daha samimi duygularla oynandığını söylüyor.

2018 Dünya Kupası: Süper Lig’in Rusya yolcuları

Dünya Kupası’na sayılı günler kala takımların kadroları teknik direktörlerin kafalarında yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Her ne kadar Millî Takım olarak biz gidemesek de Süper Lig’den Rusya’nın yolunu tutması beklenen birçok isim var.

Ayrıca, "Millî Takım: Sınavın adı İran", "İran Futbolu: Bir ilkin peşinde", "Dünya Kupası Tarihi (6): 48 yıllık hasrete nokta koyan dünya üçüncülüğü", "UEFA Şampiyonlar Ligi: Unutulmaz 10 final", "UEFA Şampiyonlar Ligi: Dünya tersine döndü", "UEFA Avrupa Ligi: Heyecan dorukta", "Hollywood’da Ibrahimovic dönemi", "Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor ve Ankaragücü Süper Lig’de", "Kadınlar Asya Kupası: Kraliçe tahtını korudu", "Necdet Niş: Çifte kupalı hocaya veda", "Levent Engineri: Fenerbahçe’nin Alman panzeriydi" dosyaları ile TamSaha’nın 162. sayısında da futbol kültürünün değişik konularıyla, farklı bir içerik yer alıyor.