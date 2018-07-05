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05 Temmuz 2018 Perşembe 14:58

Tanju Çolak Adana Demirspor’un sportif direktörü oldu

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor Spor Direktörlüğüne Tanju Çolak getirildi.Kulüpten yapılan açıklamada, Adana Demirspor Kulübü Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda sportif direktörlük görevine eski milli futbolcu ve...

Tanju Çolak Adana Demirspor'un sportif direktörü oldu
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TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor Spor Direktörlüğüne Tanju Çolak getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Adana Demirspor Kulübü Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda sportif direktörlük görevine eski milli futbolcu ve Avrupa gol kralı Tanju Çolak getirildi.
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