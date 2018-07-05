TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor Spor Direktörlüğüne Tanju Çolak getirildi.Kulüpten yapılan açıklamada, Adana Demirspor Kulübü Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda sportif direktörlük görevine eski milli futbolcu ve Avrupa gol kralı Tanju Çolak getirildi.
Tanju Çolak Adana Demirspor’un sportif direktörü oldu
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor Spor Direktörlüğüne Tanju Çolak getirildi.Kulüpten yapılan açıklamada, Adana Demirspor Kulübü Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda sportif direktörlük görevine eski milli futbolcu ve...