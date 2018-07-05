Tanju Çolak Adana Demirspor’un sportif direktörü oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, Adana Demirspor Kulübü Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda sportif direktörlük görevine eski milli futbolcu ve Avrupa gol kralı Tanju Çolak getirildi.

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor Spor Direktörlüğüne Tanju Çolak getirildi.Kulüpten yapılan açıklamada, Adana Demirspor Kulübü Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda sportif direktörlük görevine eski milli futbolcu ve...

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.