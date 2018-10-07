Fenerbahçe’nin sahasında 0-0 berabere kaldığı Başakşehir maçından sonra taraftarlar tribünleri terk etmedi.Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe evinde Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından oyuncular soyunma odasına giderken taraftarlar tribünleri terk etmedi. Takımı protesto eden sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerde Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulundu. Ligde son üç haftadır kazanamayan sarı-lacivertlilerde taraftarların üzüntüsü dikkat çekti.
Taraftarlar tribünü terk etmedi
Fenerbahçe’nin sahasında 0-0 berabere kaldığı Başakşehir maçından sonra taraftarlar tribünleri terk etmedi.