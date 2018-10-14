SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ekim 2018 Pazar 15:14

TBF Başkanı Türkoğlu’ndan Patrick Baumann için taziye mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Genel Sekreteri Patrick Baumann’ın vefatının ardından taziyelerini bildirdi.

TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Patrick Baumann için taziye mesajı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Genel Sekreteri Patrick Baumann’ın vefatının ardından taziyelerini bildirdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden Başkan Hidayet Türkoğlu’nun 51 yaşında vefat eden FIBA Genel Sekreteri Patrick Baumann için yayınladığı taziye mesajı şöyle:

"Patrick Baumann hayatını başta basketbol olmak üzere Olimpik sporların tamamının gelişmesine ve yaygınlaşmasına adamış çok değerli bir spor adamıydı. Basketbolun içinden geldiği için bu sporun ihtiyaçlarını çok iyi biliyordu. Buna hukuk ve spor yöneticiliği alanındaki eğitimlerini de ekleyerek 1994’ten beri FIBA’da başarıyla görev yaptı. Onun görev süresi boyunca basketbolun küresel düzeyde gösterdiği gelişime hepimiz yakından tanık olduk. Ayrıca 3x3’ün Olimpik branş olarak kabul edilmesinde de Sayın Baumann’ın büyük emeği vardı” ifadelerini kullandı. Baumann uzun yıllardır çeşitli komisyonlarında görev aldığı Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nde Olimpiyat Oyunları’nın gelişmesinde çok önemli rol oynadı. Ayrıca Dünya Spor Akademisi, Uluslararası Spor Tahkim Konseyi, Yaz Olimpiyatları Uluslararası Federasyonlar Birliği, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, 2020 Lozan Gençlik Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi ve Uluslararası Spor Federasyonları Küresel Birliği gibi kurumlar da Sayın Baumann’ın bilgi ve birikimlerinden istifade ettiler. Basketbol kariyerim boyunca tanıdığım bu değerli spor adamının vefatından duyduğum üzüntüyü bir kez daha dile getiriyor; Sayın Baumann’ın ailesine ve tüm basketbol camiasına başsağlığı diliyorum.”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku