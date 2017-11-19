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19 Kasım 2017 Pazar 16:48

TED Ankara Kolejliler’den rahat galibiyet

Basketbol Gençler Ligi’nin 8.haftasında Gaziantep Basketbol’u konuk eden TED Ankara Kolejliler, müsabakayı 91-63 kazanarak galibiyet sayısını 5’e çıkardı.TED Üniversitesi Prof.Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu’nda oynanan maçın 1. periyotunu...

TED Ankara Kolejliler'den rahat galibiyet
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Basketbol Gençler Ligi’nin 8.haftasında Gaziantep Basketbol’u konuk eden TED Ankara Kolejliler, müsabakayı 91-63 kazanarak galibiyet sayısını 5’e çıkardı.

TED Üniversitesi Prof.Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu’nda oynanan maçın 1. periyotunu 24-15, 2. periyodunu 50-34, 3. periyodunu 71-42 skorla geçen TED Ankara Kolejliler, 4. periyodu ise 91-63 kazanarak maçın skorunu belirledi.

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