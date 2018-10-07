Tek isteği bisiklete binmekti, şampiyon oldu

Milli bisikletçi Doğukan Arıkan, arkadaşlarının yönlendirmesiyle bedava bisiklete binmek için başladığı bu sporda başarılı sonuçlara imza atıyor. 2017 yılında Avrupa Gençlik Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil eden Arıkan, 2018 yılında ise Avrupa Pist Şampiyonu oldu.

Arkadaşlarının yönlendirmesiyle bisiklet sporuna başlayan Doğukan Arıkan, başarıları sonuçlar elde etmeye devam ediyor. Bu başarıları devam ettirmek istediğini anlatan Doğukan Arıkan, “Bisikleti olan arkadaşlarım beni bisikletim olmadığı için dışlıyordu. Sonunda ben de bisiklet sürmek için bisiklet antrenörü olan İsmail Demirel hocamı buldum. Hocamın çalıştırmalarıyla 2017 yılında Avrupa Gençlik Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil ettim. 2018 yılında ise Avrupa’da Balkan Pist Şampiyonu oldum. Bisiklet sürmeyi çok seviyorum ve bu başarılarımı sürdürmek istiyorum” dedi.

Bisiklet Antrenörü İsmail Demirel ise bütün imkansızlıklara rağmen Giresun’da bisiklet sporunun yaygınlaşmasından ve şampiyonlar yetiştirmekten mutlu olduklarını söyledi.

Demirel, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Giresun’da bisiklet sporu oldukça pahalı bir spor. Bu sporu yapmak için sadece bir bisiklete sahip olmak yeterli olmuyor. Biz de elimizden geldiğince yetenekli olan veya yapmak isteyenlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu sporcularımızdan birisi de Doğukan Arıkan’dı. Biz bir takım halinde hobi olarak çalışmalar yapıyorduk. Zaman zaman da bazı yarışmalara katılıyorduk. Yarışmalardaki başarılarımız Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından dikkat çekince seçmelere davet edildik ve Türkiye şampiyonlukları, takım halinde, ferdi, zamana karşı yarış gibi branşlarda bir çok başarılara imza attık. Bu başarıları yakalayanlardan birisi de Doğukan Arıkan oldu ve Gençlik Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil ederken, Avrupa Balkan Pist Şampiyonu oldu” dedi.

Giresun’da çalışma alanlarının çok fazla olmaması nedeniyle yayla yollarında yüksek irtifa çalışması yaptıklarını belirten Bisiklet Antrenörü Demirel, “Giresun’da çalışma alanlarımız çok fazla yok ama biz coğrafi şartları avantaja çevirmeye çalışıyoruz. Genelde yayla yollarında yüksek irtifa çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmaların da başarı olarak geri dönüşünü görüyoruz" diye konuştu.