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24 Nisan 2018 Salı 17:54

Tekirdağlı gençler 3 ayda 19 madalya aldı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm alanında takım olarak yılın ilk çeyreğinde 19 madalya aldı.3 aylık süreçte bölgesel ve ulusal olmak üzere birçok mücadelede Tekirdağ’ı temsil eden Süleymanpaşa Belediye...

Tekirdağlı gençler 3 ayda 19 madalya aldı
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Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm alanında takım olarak yılın ilk çeyreğinde 19 madalya aldı.

3 aylık süreçte bölgesel ve ulusal olmak üzere birçok mücadelede Tekirdağ’ı temsil eden Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm takımı gülle atma, çekiç atma, yüksek atlama, 60 metre engelli, 60 metre, 100 metre ve 200 metre yarışlarında mücadele etti.

Marmara Bölge Şampiyonası’nda madalya yarışı veren ekip şampiyonadan 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile dönmeyi başardı.

Çeşitli branşlarda yılın ilk 3 ayından düzenlenen Türkiye Şampiyonalarına da katılarak Tekirdağ’ı başarılı bir şekilde temsil eden Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm takımı Türkiye Şampiyonalarında da başarısına başarı katarak 3 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak Tekirdağlıların gurur kaynağı oldu.
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