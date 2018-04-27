Tekirdağlı özel sporculardan büyük başarı

İstanbul’da yapılan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yüzme Şampiyonası’nda Tekirdağlı sporcular büyük başarı elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yüzme Şampiyonası, 24-26 Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşti. Şampiyonada 81 il genelinde Down Sendromlu, Otizmli ve Mental 111 sporcu mücadele verdi. Şampiyonada Tekirdağ özel sporcularından Ataberk Yücel, 50 metre kurbağalamada 200 metre karışık yarışında Türkiye şampiyonu olurken, 50 metre sırt üstü kategorisinde ve 100 metre kelebek kategorisinde ise ikinciliği elde etti.

Diğer yarışmacılardan, Berfin Gülşah Papakçı 50 metre kurbağalama ve 100 metre serbest kategoride Türkiye ikincisi olurken, Kürşat Tuğral da 50 metre kurbağalamada Türkiye üçüncülüğünü elde etti.