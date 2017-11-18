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18 Kasım 2017 Cumartesi 15:35

Teknik Direktör Baran: “Takımda kardeşlik havası oluşturduk”

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Büyük Anadolu Kırıkkalespor Teknik Direktörü Nihat Baran, takımın şu anki seviyesinin oluşturulan kardeşlik havasına bağlı olduğunu belirtti.BAL 6. Grubu’nun şu anki lideri Büyük Anadolu...

Teknik Direktör Baran: 'Takımda kardeşlik havası oluşturduk”
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Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Büyük Anadolu Kırıkkalespor Teknik Direktörü Nihat Baran, takımın şu anki seviyesinin oluşturulan kardeşlik havasına bağlı olduğunu belirtti.

BAL 6. Grubu’nun şu anki lideri Büyük Anadolu Kırıkkalespor Teknik Direktörü Nihat Baran, Türkiye Gazetesi Kırıkkale Temsilcisi Gültekin Yiğit’i ziyaret etti. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Baran, takım içerisinde sevgi ve kardeşlik bağlarının en üst düzeyde olduğunu söyledi ve bugünkü konumlarını buna bağladı. Takımdaki futbolcular arasındaki uyuma dikkat çeken Baran, sezon sonunda üçüncü lige yükselerek arzu ettikleri başarıyı elde etmek niyetinde olduklarını belirtti. Haftayı dinlenerek geçiren Kırıkkalespor’un deplasmanda oynayacağı Bartınspor karşılaşması için de açıklamalarda bulunan Baran, “En yakın takipçimiz ile deplasmanda oynayacağız. Bu karşılamadan mutlak suret ile 3 puan alacağız” dedi.

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