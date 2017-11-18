Tekvandocular Kahramanmaraş’ta buluştu

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen program kapsamında 14 şehirden 376 tekvandocu Kahramanmaraş’ta buluştu. Tekvandocular müsabaka tarzında antrenman yapma imkanı buldu.

Hacı Bayram Veli Spor Salonu’nunda düzenlenen turnuvada açıklama yapan Tekvando Federasyon Başkanvekili Oktay Duymaz, tekvando sporunu herkesimden insanların yapabileceğini söylerken, “Hedefimiz buradan Türkiye’yi uluslararası alanda temsil edecek sporcular çıkartmak” diye konuştu.

10 ile 20 yaş arası kız ve erkeklerin yoğun olarak katıldığı turnuvalarda sporcular birbirleriyle müsabakalar yaparken, salonda adeta tekvando şöleni yaşandı.

Duymaz: “Türkiye dünyanın en başarılı federasyonudur"

Her kesimden insanın tekvando sporu yapabileceğini söyleyen Tekvando Federasyon Başkanvekili Oktay Duymaz, “Türkiye dünyanın en başarılı federasyonudur” dedi.

Duymaz, “Biz sadece gençler değil, 7’den 70’e herkesi tekvando sporunu yapmaya çağırıyoruz, herkesin yapabileceği bir spor dalıdır. Burada değişik bölümlerimiz var ‘Kiroki’ dediğimiz müsabaka tarzında karşılıklı vuruşların olduğu, bir diğeri ‘Pumse’ dediğimiz bir alanımız var, artı ‘Paratekvando’ alanımız var. Türkiye dünyanın en başarılı federasyonudur. Başarılı olmaya da inşallah halkımızın duasıyla devam edeceğiz. 376 tane sporcumuz var. Yaklaşık 14 ilden gelen antrenörlerimiz ve hocalarımız var. Bu tür çalışmalar özellikle bizim, milli takım ve ulusal çalışmalarımıza çok ciddi katkılar sağlıyor. Çünkü buralar pişilen yerledir, buralarda farklı sporcular buluşur kaynaşır ve farklı antrenmanlar yapalar. Bu yapılan antrenman onların gelişmelerine katkılar sağlar. Sonra da Türkiye şampiyonalarında daha iyi dereceler almalarını ve akabinde ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etmemizi sağlar" şeklinde konuştu.



Loading...

Spor salonunda bulunan Balkan Şampiyonu ikiz tekvandocular Özge Özbey ve Öykü Özbey hedeflerinin Avrupa ve Dünya şampiyonluğuna katılmak olduğunu söyledi. Özge Özbey, “3 yıldır bu sporu yapıyoruz, küçüklüğümden beri müsabakalara katılıyoruz. Bu şekilde çok çalışıyoruz ve önceki hafta Balkan Şampiyonu olduk. Hedefimiz 2018’de Avrupa ve Dünya şampiyonasına katılmak” dedi.