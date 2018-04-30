Tekvandoculara 41 Kere Maşallah

Türk tekvandocular, 3. WTE Başkanlık Kupası’nda 13’ü altın 41 madalya kazandı.

Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından Yunanistan’ın Atina kentinde düzenlenen ve 5 gün süren organizasyonda Türkiye, milli takımı adına 68’i bayan 59’u erkek olmak üzere 127 sporcu mücadele ederken, çok sayıda Türk sporcu da kulüpleriyle katıldığı müsabakada madalya mücadelesi verdi. Türk sporcular organizasyonu 13’ü altın, 8’i gümüş ve 20’si bronz olmak üzere 41 madalya ile tamamladı. Organizasyonda madalya kazanan sporcular, mücadele ettikleri kategoride 2018 yılında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için ekstra kota kazanmış oldu. Türkiye organizasyonda Rusya’nın ardından genel sıralamada 2’nci oldu. Madalya kazanan sporcular şu şekilde:

“Altın Madalya : Taha Göktuğ Şahin (Yıldız Erkekler +63 kilo), Server Balaban (Genç Erkekler 45 kilo), Işıl Zafer (Yıldız Bayanlar 55 kilo), Batuhan Celil Bostan (Yıldız Erkekler 65 kilo ), Nafia Kuş (Büyük Bayanlar 73 kilo ), Hürü Gökçe Göğebakan (Yıldız Bayanlar 41 kilo ), Seydi Vakkas Dağdelen (Genç Erkekler 68 kilo ), Hatice Kübra İlgün (Büyük Bayanlar 57 kilo ), Esmanur Aydın (Yıldız Bayanlar 29 kilo), Hasret Şahin (Yıldız Bayanlar 33 kilo), Görkem Polat (Genç Erkekler 51 kilo), Elif Ilgın Öztabak (Genç Bayanlar 49 kilo), Merve Dinçel (Büyük Bayanlar 49 kilo)

Gümüş Madalya : Tuba Donukara (Genç Bayanlar +68 kilo), Melih Yılmaz (Genç Erkekler 78 kilo), Kadir Santaş (Yıldız Erkekler 53 kilo), Aleyna Bursa (Genç Bayanlar 42 kilo), Nehir Geniş (Yıldız Bayanlar 29 kilo), Ozan Ersoy (Genç Erkekler 51 kilo), Mahmut Küskü (Genç Erkekler 55 kilo), Sıla Ezgi Yağcı (Genç Bayanlar 46 kilo)

Bronz Madalya : Şefika Çakal ( Yıldız Bayanlar 47 kilo ), Mustafa Hulusi Onar ( Yıldız Erkekler +63 kilo ), Alaattin Küskü ( Genç Erkekler 45 kilo ), Emre Altun ( Genç Erkekler 59 kilo ), Kübra Aydın ( Genç Bayanlar 59 kilo), Görkem Koca (Yıldız Erkekler 61 kilo), Hüseyin Berat Demircioğlu (Genç Erkekler 78 kilo), Berra Nur Çiftçi ( Genç Bayanlar 68 kilo ), Enes Malik Gökmen ( Yıldız Erkekler 41 kilo ), Savaş Taştekin ( Genç Erkekler 73 kilo ), Ruhat Akalın ( Büyük Bayanlar 46 kilo ), Sümeyye İloğlu ( Büyük Bayanlar 46 kilo), Zehra Döşüçukur ( Büyük Bayanlar 53 kilo), Zeynep Nur Sarıçiçek ( Yıldız Bayanlar 37 kilo), Dilara Kartal (Genç Bayanlar 55 kilo), Emine Nur Palaz (Genç Bayanlar 55 kilo ), Muhammet Talha Sarı ( Büyük Erkekler 87 kilo), Tolga Çiçekgil (Genç Erkekler 51 kilo), İklima Betül Karakuş (Genç Bayanlar 49 kilo), Ömer Faruk Özcan (Genç Erkekler 51 kilo)“