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18 Kasım 2017 Cumartesi 17:39

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Gazişehir Gaziantep FK: 2

TFF 1. Lig’in 12. haftasında Adana Demirspor evinde karşılaştığı Gazişehir Gaziantep FK 2-2 berabere kaldı.Maçtan Dakikalar11. dakikada Gökhan’ın sağ kanattan ortasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Muhammet, kaleci İsmail’i...

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Gazişehir Gaziantep FK: 2
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TFF 1. Lig’in 12. haftasında Adana Demirspor evinde karşılaştığı Gazişehir Gaziantep FK 2-2 berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar

11. dakikada Gökhan’ın sağ kanattan ortasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Muhammet, kaleci İsmail’i çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu. 0-1

34. dakikada kaleci İsmail’in uzun pasında Tambe, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Plasesinde meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-1

71. dakikada Lalawele’nin yerden sert ortasında Gazişehir Gaziantep FK savunmasına çarpan top ağlarla buluştu. 2-1

90+5. dakikada Webo’nun sert şutunda kaleciden dönen topu tamamlayan Özgürcan topu ağlarla buluşturdu.2-2

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Önder Yılmaz xx, Utku Tunavelioğlu

Adana Demirspor: İsmail xxx, Yiğit İncedemir xxx, Yiğitcan Erdoğan xx, Lalawele xx, Joseph xx, Tambe xxx (Loemba dk. 89 x) , Abdulkadir xx, Erhan xx, Savaş x (Tolgahan dk. 82 ?), Sezer xxx, Atabey x (Mendy dk. 63 x)

Yedekler: Kurtuluş, Tolgahan, Umut, Loemba, Batuhan, Can

Teknik Direktör: Ersel Uzgur

Gazişehir Gaziantep FK: Adam xx, Ahmet xx, Murat xx, Kabasele x (De Valle dk. 46 x) , Muhammet Reis xx, Yasin x (Özgürcan dk. 76 x), Webo xx, Gökhan xx, Okan xx (Muhammed Himmet dk. 63 x), Özgür x, Sinan x

Yedekler: Necati, Yusuf, Akakpo, Samican, Ali,

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Muhammet (dk. 11) Özgürcan (dk. 90+5) (Gazişehir Gaziantep FK) Tambe (dk. 34) Sinan (dk. 71 k.k.) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Sezer, Joseph, Yiğitcan Erdoğan, Tambe (Adana Demirspor) Ahmet, Yasin (Gazişehir Gaziantep FK)

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