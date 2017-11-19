TFF 1. Lig: Altınordu: 3 - Giresunspor: 3

51. dakikada Caner Aktaş ile ikili mücadeleye giren Hüsamettin Tut yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Mehmet Akyüz’ün vuruşunda top, kaleci Berke Özer’in doğru yere uzanmasına rağmen filelere gitti. 2-2

20. dakikada Mehmet Akyüz bir anda savunmanın arkasına hareketlendi, tehlikeyi sezen Berke Özer, yayın üzerine kadar çıkarak topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

TFF 1. Lig’in 12. haftasında Akın Çorap Giresunspor’u konuk eden Altınordu, rakibi ile 3-3 berabere kaldı.

TFF 1. Lig’in 12. haftasında Akın Çorap Giresunspor’u konuk eden Altınordu, rakibi ile 3-3 berabere kaldı.Maçtan dakikalar3. dakikada Mehmet Akyüz sol çaprazdan ceza sahasına girdi, açıyı iyi kapatan kaleci Berke Özer bacak arasına doğru...