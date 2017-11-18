TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 0 - Ümraniyespor: 0

44. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Hamza topu ayağından açınca kaleci Metin topa sahip oldu.

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