TFF 1. Lig: Grandmedical Manisaspor: 2 - Elazığspor: 1

64. dakikada Manisaspor’da Sebaihi rakibiyle girdiği mücadele sonrası hakem tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart ile cezalandırılarak oyun dışına gönderildi.

57. dakikada Manisaspor kontratağında sol kanattan Zahit’in pasında İsmail Haktan topu bekletmeden daha müsait pozisyondaki arkadaşı Perovic’in önüne bıraktı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.