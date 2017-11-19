TFF 2. Lig Beyaz Grup: Sakaryaspor: 3 - Fethiyespor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında Sakaryaspor, evinde Fethiyespor’u 3-1 mağlup etti.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: İlker Yasin Avcı xx, Yavuz Bahadır Ordu xx, Ufuk Uğurlu xx
Sakaryaspor: Ercüment Kafkaslı xx, Ramazan Sal xx, Serdar Ümit Deniz xx, Ramazan Çevik xx, Beykan Şimşek xx (Erçağ Evirgen dk. 83 ?), Ferhat Yazgan xx, Karahan Yasir Subaşı xx, Talha Mayhoş xx (Sezer Badur dk. 77 xx), Mahir Sağlık x (Batuhan Karadeniz dk. 68 xx), Tufan Kelleci xx, Burak Bekaroğlu xx
Fethiyespor: Cihan Şentürk, Efe Karaoğlu, Ömer Karancı (Sinan Morgil dk. 15 x), Muharrem Efe xx (Orhan Gülle dk. 68 x), Ensar Enes Baykan xx, Metin Sevinç xx, Umut Sezen xx, Enes Dada xx, Yiğit Yöney xx, Ertuğrul Arslan x (Ömürcan Yıldırımlı dk. 82 x), Burak Keskin xx
Goller: Tufan Kelleci, Beyhan Şimşek, Batuhan Karadeniz (Sakaryaspor), Metin Sevinç (Fethiyespor)Sarı kart: Metin Sevinç, Ertuğrul Arslan (Fethiyespor), Karahan Yasir Subaşı (Sakaryaspor)