SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 15:52

TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Sakaryaspor: 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Gümüşhanespor evinde konuk ettiği Sakaryaspor’a 2-0 mağlup oldu.Stat: Yeni ŞehirHakemler: Burak Pakkan xx, Çağlar Mehmet Uludağ xx, Cengizhan Öztürk xxGümüşhanespor: Mesut Balkan xx, Kadir Arı xx, Tufan Kelleci...

TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Sakaryaspor: 2
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Gümüşhanespor evinde konuk ettiği Sakaryaspor’a 2-0 mağlup oldu.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Burak Pakkan xx, Çağlar Mehmet Uludağ xx, Cengizhan Öztürk xx

Gümüşhanespor: Mesut Balkan xx, Kadir Arı xx, Tufan Kelleci xx (Alparslan Fidan dk. 62 xx), Onur Yıldız xx, Azad Kevin Odabaşı xx, Oğuz Özden xx, Yunus Emre Yalçın xx, Faruk Öcal xx, Mehmet Cansın Çiçek xx, Şahin Aygüneş xx (Burak Demireğen dk. 46 xx), Furkan Mızrak xx (Murat Kayalı dk. 57 xx)

Teknik Direktör: Ziya Doğan

Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Serkan Odabaşoğlu xx (Umut Sözen dk. 88 ?), Oğuz Kocabal xx, Berk İsmail Ünsal xx (İlyas Çakmak dk. 85 ?), Ferhat Yazgan xx, Ümit Yasin Arslan xx (Burak Bekaroğlu dk. 79 xx), Dilaver Güçlü xx, Zahit Fındık xx, Ferit Erişçi xx, Berkay Can Değirmencioğlu xx

Teknik Direktör: İsmail Ertekin

Goller: Berkay Can Değirmencioğlu (dk. 37), Berk İsmail Ünsal (dk. 55) (Sakaryaspor)

Kırmızı Kart: Yunus Emre Yalçın (dk. 75) (Gümüşhanespor)

Sarı Kartlar: Onur Yıldız (Gümüşhanespor), Dilaver Güçlü, Umut Sözen (Sakaryaspor)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku