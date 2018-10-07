TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Utaş Uşakspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Gümüşhanespor evinde konuk ettiği Utaş Uşakspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Turgut Doman xx, Süleyman Yavaşoğlu xx, Sinan Bilen xx
Gümüşhanespor: Mesut Balkan xx, Muharrem Doğan xx, Fırat Arıkan xx, Hüseyin Çolak xx, Kadir Arı xx (Musa Sinan Yılmazer dk. 62 xx), Tufan Kelleci xx, Azad Kevin Odabaşı xx, Fatih Kamacı xx (Murat Kayalı dk. 46 xx), Oğuz Özden xx, Faruk Öcal xx, Şahin Aygüneş xx (Yunus Emre Yalçın dk. 46 xx)
Utaş Uşakspor: Ersin Aydın xx, Kerem Çağatay xx, Murat Gürbüzerol xx, Nurettin Çağlar xx (Ekrem Sütçü dk. 77 xx), Oğuzhan Kayar xx (Özgen Erdem dk. 88 ?), Caner Solmaz xx, Tayfur Emre Yılmaz xx, Nuri Melih Mursal xx, Muhammet Rıdvan Özdemir xx (Oğuzhan Yıldırım dk. 70 xx), Semih Beyaz xx, Hikmet Balioğlu xx
Goller: Faruk Öcal (dk. 70) (Gümüşhanespor), Nuri Melih Mursal (dk. 33) (Utaş Uşakspor)Sarı Kartlar: Faruk Öcal, Fatih Kamacı, Musa Sinan Yılmazer (Gümüşhanespor), Muhammet Rıdvan Özdemir, Oğuzhan Kayar, Tayfur Emre Yılmaz (Utaş Uşakspor)