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29 Nisan 2018 Pazar 17:29

TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 3 - Nazilli Belediyespor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Gümüşhanespor, ligde sahasındaki son maçta konuk ettiği Nazilli Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.Hafta içinde yaptığı basın toplantısında tüm Gümüşhanespor sevdalılarını...

TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 3 - Nazilli Belediyespor: 1
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TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Gümüşhanespor, ligde sahasındaki son maçta konuk ettiği Nazilli Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

Hafta içinde yaptığı basın toplantısında tüm Gümüşhanespor sevdalılarını tribünlere ve dağlara davet eden Ziya Doğan’ın bu davetine icabet eden taraftarlar, tüm tribünleri doldururken stadyumun etrafındaki dağlar da seyircilerle doldu.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Alper Uslu xx, Anıl Usta xx

Gümüşhanespor: Hasan Akınay xx, Recep Yılmaz xx, Fırat Arıkan xx (Yiğitcan Gölboyu dk. 86 ?), Ziya Şakar xx, Furkan Yaman xx (Melih Gökçek dk. 67 x), Musa Sinan Yılmazer xx, Oktay Delibalta xx, Serhat Mermer xx (Murat Kayalı dk. 72 xx), Benjamin Fuchs xx, Mehmet Cansın Çiçek xx, Zahit Fındık xx

Nazilli Belediyespor: Onur Bulut xx, Mehmet Ersavaş xx, Berkay Öztuvan xx, Mazlum Demir xx, Osman Berkay Özçelik xx (Hüseyin Bülbül dk. 72 xx), Serdar Eylik xx, İlter Ayyıldız xx, Hakan Turan xx (Mert Çakar dk. 46 xx), Ali Say xx (Samet Bülbül xx), Onur Karakabak xx, Mert Çarpar xx

Goller: Furkan Yaman (dk. 4 ve 28), Musa Sinan Yılmazer (dk. 64) (Gümüşhanespor), İlter Ayyıldız (dk. 59) (Nazilli Belediyespor)

Sarı Kartlar: Ziya Şakar, Oktay Delibalta (Gümüşhanespor), Mazlum Demir, Mert Çakar (Nazilli Belediyespor)
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