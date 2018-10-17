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17 Ekim 2018 Çarşamba 18:22

TFF 2. Lig: İnegölspor: 0 - Sarıyerspor: 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta maçında İnegölspor, İnegöl İlçe Stadı’nda ağırladığı Sarıyer’e 2-0 mağlup oldu.Stat: İnegölHakemler: Davut Dakul Çelik xxx, Gökhan Coşar xxx, Gürcan Dönmez xxx,İnegölspor; Şener Özcan xx, Gökhan Kurumuş...

TFF 2. Lig: İnegölspor: 0 - Sarıyerspor: 2
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TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta maçında İnegölspor, İnegöl İlçe Stadı’nda ağırladığı Sarıyer’e 2-0 mağlup oldu.

Stat: İnegöl

Hakemler: Davut Dakul Çelik xxx, Gökhan Coşar xxx, Gürcan Dönmez xxx,

İnegölspor; Şener Özcan xx, Gökhan Kurumuş xx, Bilal Özdemir xxx, Yaşar Çetin xx, Raif Demir xx (Dk. 69 Okan Deniz x), Serhat Mermer xx, (Dk. 60 Ahmet Hakan Şahin xx) Birhan Vatansever xx, Osman Torun xx, Özer Ozan Pekdemir xx Orhan Evci xx (Dk. 84 Emirhan Aydoğan xx), Yasin Görkem Arslan xx,

Sarıyer:Ali Türkan xxx, Feyyaz Belen xxx, Yaser Yıldız xxx (Dk. 85 İskender Alın xx), Fatih Aydın xxx, Alim Parlak xxx, (Dk. 76 Bertul Kocabaş xxx), Özgür Çelik xxx, Abdullah Karmil xxxx, Ali Kuçik xxx (Dk. 85 Abdullah Topkara xx), Hüseyin Bak xxx, Serkan Balcı xxx, Adem Koçak xxx

Sarı Kartlar: Dk. 36 Osman Torun, Dk. 54 Yasin Görkem Arslan (İnegölspor)

Goller: Dk. 53 Yaser Yıldız, Dk. 78 Fatih Aydın (Sarıyer)
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