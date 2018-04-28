TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 - Niğde Belediyespor: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 33. hafta maçında Kahramanmaraşspor, sahasında Niğde Belediyespor’u 2-0 mağlup etti.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Şeref Taştan xx, Aykut Küçük xx, Sinan Bilen xx
Kahramanmaraşspor: Özkan xx, Semih xx (Yusuf dk. 53 x), Evren xx, Cemal xx, Devrim xxx, Mert xx, Hakan Vural Koçaslan xx, İsa xxx (Ramazan dk. 86 ?), Arif xx, Ethem xx, İbrahim xxx (Timur dk. 69 xx)
Niğde Belediyespor: Muzaffer x, Serdar xxx, Seçkin x, Mehmet xx, Uğur x (Osman dk. 69 x), Emre xx, Hakan Çevik x (Eren dk. 83 ?), Tunç x (Oktay dk. 46 xx), Volkan Özcan xx, Sefa x, Yunus x
Goller: Devrim (dk. 26), İbrahim (dk. 65) (Kahramanmaraşspor)Sarı kartlar: Cemal, Mert (Kahramanmaraşspor)