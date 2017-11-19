TFF 2. Lig: Karşıyaka: 1 - Altay: 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 13. haftasında Karşıyaka, sahasında Altay’a 2-1 mağlup oldu.
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Selim Özen xx, Özcan Sultanoğlu xx, Yakup Bulut xx
Karşıyaka: Erhan Erentürk x, Cenk Özbey xx, Arif Cılak xx, Ali Say xx, Mahmut Temür x, Can Erdem xx, Mustafa Aşan xx, Harun Atalay x (Battal Demirbilek dk. 46 xx), Metin Peker x, Abdulhamit Yıldız x, Anıl Çıracı x (Namık Barış Çelik dk. 73 x)
Yedekler: Mehmet Aksoy, Muhammet Fatih Öztekin, Hakan Kuş, Bartu Umut, Özgür Güler
Teknik Direktör: Halim Okta
Altay: Egemen Gençalp xxx, Serkan Sözmen xx, Hayrullah Çelik xx, Hüsamettin Yener xxx, Murat Uluç xx (Maksut Taşkıran dk. 73 x), İbrahim Ferdi Coşkun x (İbrahim Akın dk. 30 xxx), Ferhat Çulcuoğlu xx, İbrahim Öztürk xx (Murat Türkkan dk. 69 xx), İhsan Furkan Deniz xx, Mustafa Murat Uslu xx, Atakan Rıdvan Çankaya xxx
Yedekler: Aydın Bağ, , Muharrem Ozan Cengiz, Ozan Sol, Necdet Kaba
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
Goller: İhsan Furkan Deniz (dk. 14), Murat Uluç (dk. 40) (Altay), Can Erdem (dk. 65) (Karşıyaka)Sarı kartlar: Abdulhamit , Namık Barış Çelik (Karşıyaka)