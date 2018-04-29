TFF 2. Lig: Kastamonuspor 1966: 2 - Bucaspor: 2

Kastamonuspor 1966, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sahasında konuk ettiği Bucaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Kastamonuspor 1966, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sahasında konuk ettiği Bucaspor ile 2-2 berabere kaldı.Stat: GaziHakemler: Yiğit Peşin xxx, Ahmet Ulu xxx, Ali Tuna xxxKastamonuspor 1966: Bekir Sevgi xxx, Ümit Karaal xx, Halil İbrahim Tuna xx (Şevki...

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