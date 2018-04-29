SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Nisan 2018 Pazar 18:38

TFF 2. Lig: Kastamonuspor 1966: 2 - Bucaspor: 2

Kastamonuspor 1966, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sahasında konuk ettiği Bucaspor ile 2-2 berabere kaldı.Stat: GaziHakemler: Yiğit Peşin xxx, Ahmet Ulu xxx, Ali Tuna xxxKastamonuspor 1966: Bekir Sevgi xxx, Ümit Karaal xx, Halil İbrahim Tuna xx (Şevki...

TFF 2. Lig: Kastamonuspor 1966: 2 - Bucaspor: 2
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kastamonuspor 1966, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sahasında konuk ettiği Bucaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Gazi

Hakemler: Yiğit Peşin xxx, Ahmet Ulu xxx, Ali Tuna xxx

Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi xxx, Ümit Karaal xx, Halil İbrahim Tuna xx (Şevki Çınar dk. 78 x), Youssef Yeşilmen xx, Haşim Çoban xxx, Seydi Kayasoy xxx, Oğuzhan Öztürk xx (Cen-gizhan Akgün dk. 74 x), Mustafa Pınar xx, Veli Kızılkaya x (Doğan Can Otman dk. 52 xx), Salih Sefercik xxx, Ferit Erişçi xxx

Bucaspor: Hüseyin Koç xx, Onur Alkan xx (Cuma Menize dk. 75 x), İbrahim Şirin xx (Deniz Pero dk. 84 x), İlyas Çakmak xxxx, Ömer Kanberoğlu xx, Emek Özkan xx, Uğurcan Yazğılı xx, Abdullah Balıkuv xx, Sancar Yıldırım xx, Oğuz Aydın xx (Devrim Bekar dk. 61 xx), Saruhan Fındıkcı xxx

Goller: Seydi Kayasoy (dk. 29), Youssef Yeşilmen (dk. 55 pen.) (Kastamonuspor 1966), İlyas Çakmak (dk. 5 ve 23) (Bucaspor)

Sarı Kartlar: Doğan Can Otman, Veli Kızılkaya, Youssef Yeşilmen (Kastamonuspor 1966)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku