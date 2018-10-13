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13 Ekim 2018 Cumartesi 16:36

TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Gaziantepspor: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Gaziantepspor’u 2-0 yendi.Stat: Yeni 19 MayısHakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Murat Taşçıkar xx, Murat Erölmez xxSamsunspor: Furkan Köse xx, Erhan Kartal xx, Erkam...

TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Gaziantepspor: 0
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Gaziantepspor’u 2-0 yendi.

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Murat Taşçıkar xx, Murat Erölmez xx

Samsunspor: Furkan Köse xx, Erhan Kartal xx, Erkam Reşmen xx, Nuri Terliksiz xx, İshak Doğan xx, Oğuz Gürbulak xxx, Savaş Yılmaz x(İrfan dk. 58 xx), İlyas Yavuz xx (Okan dk. 84 x), Ramazan Çevik xx, Samat Asatekin x (Enes İslam dk. 67 x), Bahattin Köse xxx

Gaziantepspor: Adnan Karabulut x, Müslüm Talşık xx, Mustafa Özyaşar x, Ferhat Güler x, Hasan Genç x, Deniz Solmaz x, İlker Günaslan x (Siraç dk. 38 x), Muhammed Oğuz x, Tarık Kamış x (Ahmet Olgun dk. 22 x), Mustafa Çakır x, Yusuf Erdem x (Erdal dk. 75 x)

Goller: Bahattin Köse (dk. 9 ve 10) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Ferhat Güler (Gaziantepspor)
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