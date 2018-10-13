TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Gaziantepspor: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Gaziantepspor’u 2-0 yendi.
Stat: Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Murat Taşçıkar xx, Murat Erölmez xx
Samsunspor: Furkan Köse xx, Erhan Kartal xx, Erkam Reşmen xx, Nuri Terliksiz xx, İshak Doğan xx, Oğuz Gürbulak xxx, Savaş Yılmaz x(İrfan dk. 58 xx), İlyas Yavuz xx (Okan dk. 84 x), Ramazan Çevik xx, Samat Asatekin x (Enes İslam dk. 67 x), Bahattin Köse xxx
Gaziantepspor: Adnan Karabulut x, Müslüm Talşık xx, Mustafa Özyaşar x, Ferhat Güler x, Hasan Genç x, Deniz Solmaz x, İlker Günaslan x (Siraç dk. 38 x), Muhammed Oğuz x, Tarık Kamış x (Ahmet Olgun dk. 22 x), Mustafa Çakır x, Yusuf Erdem x (Erdal dk. 75 x)
Goller: Bahattin Köse (dk. 9 ve 10) (Samsunspor)Sarı kartlar: Ferhat Güler (Gaziantepspor)