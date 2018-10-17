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17 Ekim 2018 Çarşamba 17:18

TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Tokatspor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta mücadelesinde Zonguldak Kömürspor, sahasında karşılaştığı Tokatspor ile 0-0 berabere kaldı.Stat: Karaelmas Kemal KöksalHakemler: Burak Taşkınsoy xx, Aykut Onar xx, Abdülhamit Söyler xxZonguldak Kömürspor:...

TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Tokatspor: 0
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta mücadelesinde Zonguldak Kömürspor, sahasında karşılaştığı Tokatspor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Burak Taşkınsoy xx, Aykut Onar xx, Abdülhamit Söyler xx

Zonguldak Kömürspor: Sinan xx, Şevket xx, Kemal x (Burak dk. 79 x), Kamil xx, Turan xx, Emre x (Tahir dk. 64 x), Mert xx, Gencay x (Hüseyin dk. 61 x), Okan Eken xx, Onur xx, Okan Duran xx

Tokatspor: Akın xx, Azad xx, Gökalp xx, Berat xx, Barış x (Bekir dk. 76 x), Erhan x (Emrah dk. 64 x), Enes xx, Berat xx, Recep xx, Ramazan xx, Bilal x (Muhammed dk. 48 x)

Kırmızı Kart: (Ramazan dk. 61) (Tokatspor)

Sarı kartlar: Mert, Gencay, Şevket, Kamil, Okan Eken (Zonguldak Kömürspor) Bilal (Tokatspor)
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