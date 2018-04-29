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29 Nisan 2018 Pazar 17:45

TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Şanlıurfaspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Zonguldak Kömürspor, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.Stat: Karaelmas Kemal KöksalHakemler: Adem Sarıtaş xx, Özgün Karakoçlu xx, Sefa Özcan xxZonguldak Kömürspor: Ahmet xx, Kemal xx,...

TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Şanlıurfaspor: 1
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TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Zonguldak Kömürspor, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Adem Sarıtaş xx, Özgün Karakoçlu xx, Sefa Özcan xx

Zonguldak Kömürspor: Ahmet xx, Kemal xx, Ercan xx, Şevket xx, Cömert xx, Berkan xx, Raşit xx, Ali Kemal xx, Mert xx, Sabri Ege xx, Furkan x (Kaptan dk. 81 ?)

Şanlıurfaspor: Ömer xx, Şaban xx, Oğuzhan x (Artun dk. 34 x), Hüseyin xx, Mehmet xx, Sercan xx, Fevzi x (Mehmet Albayrak dk. 60 x), Muhammed xx, İzzet xx, Yasin x (Feridun dk. 65 x), Bahadır xx

Goller: Mert (dk. 21) (Zonguldak Kömürspor), Artun (dk. 69) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Ahmet (Zonguldak Kömürspor), İzzet (Şanlıurfaspor)
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