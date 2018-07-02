TFF 2. Lig’de gruplar belli oldu

TFF 2. Lig’de 2018-2019 sezonunda mücadele edecek takımların grup kuraları çekildi.
TFF 2. Lig’de yer alan takımların 2018-2019 sezonunda mücadele edeceği gruplar belli oldu. Sarıyer Orhan Saka Amatörler Evi’nde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi ve İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın’ın yanı sıra takımların temsilcileri katıldı.
2018-2019 sezonunda TFF 2. Lig, Kırmızı ve Beyaz olmak üzere iki grup halinde oynanacak ve iki grupta da 18 takım yarışacak.
Toplamda 36 ekibin bulunduğu TFF 2. Lig’de çekilen grup kuraları sonucu Kırmızı Grup’ta yer alan takımlar şu şekilde sıralandı:
Bandırmaspor
Bugsaşspor
Darıca Gençlerbirliği
Etimesgut Belediyespor
Fatih Karagümrük
Fethiyespor
Kahramanmaraşspor
Kırklarelispor
Konya Anadolu Selçukspor
Manisa Büyükşehir Belediyespor
Menemen Belediyespor
Pendikspor
Sivas Belediyespor
Şanlıurfaspor
Tarsus İdmanyurdu
Tokatspor
Tuzlaspor
Zonguldak Kömürspor
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek takımlar ise şöyle:
Amed Sportif Faaliyetler
Ankara Demirspor
Bayrampaşa
Bodrum Belediyesi Bodrumspor
Eyüpspor
Gaziantepspor
Grandmedical Manisaspor
Gümüşhanespor
Hacettespor
İnegölspor
Kastamonuspor 1966
Keçiörengücü
Niğde Belediyespor
Sakaryaspor
Samsunspor
Sancaktepe Belediyespor
SarıyersporUtaş Uşakspor