TFF 3. Lig: Çanakkale Dardenel SK: 1 - Erzin Belediyespor: 2

TFF 3. Lig 1. Grup’ta Çanakkale Dardanel SK, sahasında Erzin Belediyespor’a 2-1 mağlup oldu.
Stat: 18 Mart
Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş xx, Selim Konukçu xx, Ferdi Karadoruk xx
Çanakkale Dardanel SK: Cüneyt x, Sinan Xx, Ahmet Yazar x, Nuri Fatih Aydın x (Hıdır dk. 71 x) , Selim x, Oğuzhan x (Fırat Aras dk. 58 x), Serhat x, Sergen x, Orhan x, Tahir x (Fatih Bozok dk. 46 x) Veli x
Erzin Belediyespor: Mustafa xx, Nureddin xx, Ulaş x (Yasin Vardar dk. 67 x) , Ali Ercan x (Sefa Ayberk dk. 81 x), Yücel xx, Melih Şencan x, Tuncer x, Yasin Abdioğlu xx, Sefa Aktepe x, Tugay xx (Emrah Cülen dk. 87 ?), Emre Gürbüz x
Goller: Sinan (dk. 69) (Çanakkale Dardenel SK), Yasin (dk. 52), Tugay (dk. 81) (Erzin Belediyespor)
Kırmızı Kart: Ahmet Yazar (dk. 75) (Çanakkale Dardanel SK)Sarı kartlar: Ahmet Yazar, Orhan (Çanakkale Dardanel SK), Emre Gürbüz, Tugay, Yasin Vardar (Erzin Belediyespor)