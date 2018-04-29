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29 Nisan 2018 Pazar 18:15

TFF 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 5 - Düzyurtspor: 1

TFF 3. Lig 3. Grup’un 33. haftasında Elaziz Belediyespor sahasında karşılaştığı Baysal İnşaat Düzyurtspor’u 5-1 mağlup etti.Stat: Elazığ AtatürkHakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Gökhan Özkan xx, Birkan Çanakçıoğlu xxElaziz Belediyespor:...

TFF 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 5 - Düzyurtspor: 1
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TFF 3. Lig 3. Grup’un 33. haftasında Elaziz Belediyespor sahasında karşılaştığı Baysal İnşaat Düzyurtspor’u 5-1 mağlup etti.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Gökhan Özkan xx, Birkan Çanakçıoğlu xx

Elaziz Belediyespor: Ogün Karakaya xxx, Kadir Taşoğlu xx, İsmail Türkaslan xx, Onur Alsu xx, Volkan Çekiç xxx (Abdulsamed dk. 88 ?), Çağlayan Alpsatan xx (Emre dk. 87 ?), Muhammed Akyıldız xxx (Furkan dk. 88 ?), Oğuzhan Baykal xx, Fahri Genç xx, Okan Sarı xxx, Muhammet Ali Aydın xxx

Baysal İnşaat Düzyurtspor: Ogün Samet Nuhoğlu x, Miraç Acer xx, Erdinç Kedikli xx, Taşkın Kartal xx, Nurullah Dağaşan x (Mustafa dk. 59 x), Hakan Aydın xx, Murat Kan x (Necati dk. 74 x), Serkan Osma xxx (Furkan dk. 85 ?), Emre Akgün xx, Taha Gür xx, Ali Kemal Başaran xx

Goller: Volkan (dk. 27), Muhammet Akyıldız (dk. 31), Muhammet Ali (dk. 53 ve 90), Okan (dk. 73) (Elaziz Belediyespor), Serkan (dk. 17) (Düzyurtspor)

Sarı kartlar: Erdinç, Serkan (Düzyurtspor)
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