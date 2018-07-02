TFF 3. Lig grup kuraları çekildi

TFF 3. Lig’de bulunan takımların 2018-2019 sezonunda hangi grupta yer alacağı belli oldu. Mersin İdman Yurdu’nun aldığı ceza sebebiyle alt lige düşmesiyle TFF 3. Lig 1. Grup yeni sezonda 17 takımla mücadele edecek.
TFF 3. Lig’de yer alan ekiplerin hangi grupta mücadele edeceği çekilen kura ile belli oldu. Sarıyer Orhan Saka Amatör Evi’nde gerçekleşen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi ve İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın’ın yanı sıra TFF 3. Lig takımlarının temsilcileri katıldı. Mersin İdmanyurdu’nun bu yıl alt lige düşürülme cezası almasıyla TFF 3. Lig 1 Grup’ta 17 takım mücadele edeceği aktarıldı. 1. Grup’ta her hafta bir takımın bay geçeceği belirtildi. İstanbul Amatör Kulüpler Federasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez kura öncesinde kısa bir açıklama yaparak, "Futbolda kurumların itibarının zedelenmemesi en önemli başarıdır. Futbol ailesi olarak buna dikkat etmeliyiz. Başarılı olan da başarısız olan da bunu hayatın sonu olarak görmemeli” şeklinde konuştu.
3 grupta karşılaşmaların oynanacağı TFF 3. Lig’de çekilen kura sonucu 1. Grup’ta mücadele edecek takımlar şu şekilde sıralandı:
Artvin Hopaspor
Batman Petrolspor
Büyükçekmece Tepecikspor
Düzyurtspor
Erbaaspor
Ergene Velimeşespor
Erzin Belediyespor
Gebzespor
Kocaeli Birlikspor
Kozan Belediyespor
Nazilli Belediyespor
Nevşehirspor Gençlik
Şile Yıldızspor
Tire 1922
Yomraspor
TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan takımlar şöyle:
Adıyaman 1954
Alibeyköy
Bergama Belediyespor
Çatalcaspor
Düzcespor
Elaziz Belediyespor
Erokspor
Karşıyaka
Kemerspor 2003
Kırşehir Belediyespor
Kızılcabölükspor
Ofspor
Osmaniyespor
Pazarspor
Sultanbeyli Belediyespor
Van Büyükşehir Belediyespor
Yeni Altındağ Belediyespor
Yeni Orduspor
TFF 3. Lig 3. Grup’ta yarışacak olan ekipler ise şu şekilde:
1461 Trabzonspor
Anadolu Bağcılar Spor Kulübü
Anagold24 Erzincanspor
Ankara Adliyespor
Bayburt Grup Özel İdare
Bucaspor
Cizrespor
Çorum Belediyespor
Diyarbekirspor
Fatsa Beledityespor
Gölcükspor
Halide Edip Adıvarspor
Karacabey Birlikspor
Kocaelispor
Muğlaspor
Payasspor
Serik BelediyesporTurgutluspor