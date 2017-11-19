TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Diyarbekirspor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Diyarbekirspor ile 1-1 berabere kaldı.Stat: AtatürkHakemler: Erdoğan Özkaya xx, Erdinç Zengi xx, Şafak Nalbantoğlu xxVan Büyükşehir Belediyespor: Onur Bilgin...