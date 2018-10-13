SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 17:54

TFF 3. Lig: Karşıyaka: 0 - Altındağ Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, 7. hafta maçında konuk ettiği Altındağ Belediyespor’a 1-0 mağlup oldu.Stat: İzmir AtatürkHakemler: Ali Can Soydal xx, Abdullah Melih Karaduman xx, Kerem İlitangil xxKarşıyaka: Erdoğan Açar...

TFF 3. Lig: Karşıyaka: 0 - Altındağ Belediyespor: 1
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, 7. hafta maçında konuk ettiği Altındağ Belediyespor’a 1-0 mağlup oldu.

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Ali Can Soydal xx, Abdullah Melih Karaduman xx, Kerem İlitangil xx

Karşıyaka: Erdoğan Açar x, Cenk Özbey xx, Harun Atalay x, Metin Peker x (Mahir Aydın dk. 83 ?), Onur Kıntaş xx, Muhammet Fatih Öztekin xx, Görkem Kınay x (Battal Demirbilek dk. 46 x), Arif Cılak x (Hakan Kuş dk. 67 x), Anıl Çıracı xx, Doğukan İnci xx, Bartu Umut xx

Altındağ Belediyespor: Mustafa Gürbüz xx, Oktay Kancı xx, Berkay Çakır xxx, Melih Şencan xx, Barış Bozal xx, Emrah Sürücü xx (Furkan Dal dk. 90 ?), Bülent Kalecikli xx (Eycan Kaya dk. 87 ?), İsmail Sevindi xx, Tugay Yıldırım x (Barış Bozdilki dk. 63 xx), Burhanettin Çakırefe xx, Hüseyin Korkmaz xx

Gol: Berkay Çakır (dk. 39) (Altındağ Belediyespor)

Sarı kartlar: Emrah Sürücü, Barış Bozal (Altındağ Belediyespor), Cenk Özbey (Karşıyaka)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku