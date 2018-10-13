TFF 3. Lig: Karşıyaka: 0 - Altındağ Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, 7. hafta maçında konuk ettiği Altındağ Belediyespor’a 1-0 mağlup oldu.
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Ali Can Soydal xx, Abdullah Melih Karaduman xx, Kerem İlitangil xx
Karşıyaka: Erdoğan Açar x, Cenk Özbey xx, Harun Atalay x, Metin Peker x (Mahir Aydın dk. 83 ?), Onur Kıntaş xx, Muhammet Fatih Öztekin xx, Görkem Kınay x (Battal Demirbilek dk. 46 x), Arif Cılak x (Hakan Kuş dk. 67 x), Anıl Çıracı xx, Doğukan İnci xx, Bartu Umut xx
Altındağ Belediyespor: Mustafa Gürbüz xx, Oktay Kancı xx, Berkay Çakır xxx, Melih Şencan xx, Barış Bozal xx, Emrah Sürücü xx (Furkan Dal dk. 90 ?), Bülent Kalecikli xx (Eycan Kaya dk. 87 ?), İsmail Sevindi xx, Tugay Yıldırım x (Barış Bozdilki dk. 63 xx), Burhanettin Çakırefe xx, Hüseyin Korkmaz xx
Gol: Berkay Çakır (dk. 39) (Altındağ Belediyespor)Sarı kartlar: Emrah Sürücü, Barış Bozal (Altındağ Belediyespor), Cenk Özbey (Karşıyaka)