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17 Ekim 2018 Çarşamba 17:47

TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Van Büyükşehir Belediyespor: 5

TFF 3. Lig 2. Grup’ta Osmaniyespor FK, sahasında Van Büyükşehir Belediyespor’a 5-1 mağlup oldu.Stat: 7 OcakHakemler: Ömer Şivka xxx, Selim Şenöz xx, Göktuğ Hazar Erel xxOsmaniyespor FK: Hasan Kaya x, Ferhat Duman x (Onur Kızıltaş dk. 68...

TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Van Büyükşehir Belediyespor: 5
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TFF 3. Lig 2. Grup’ta Osmaniyespor FK, sahasında Van Büyükşehir Belediyespor’a 5-1 mağlup oldu.

Stat: 7 Ocak

Hakemler: Ömer Şivka xxx, Selim Şenöz xx, Göktuğ Hazar Erel xx

Osmaniyespor FK: Hasan Kaya x, Ferhat Duman x (Onur Kızıltaş dk. 68 x), Ergun Cengiz x, Oğulcan Enes Demiroğlu x, İlyas Ekiz xx, Serkan Küçük x, İsmail Türkaslan x, Alper Yener xx, Salim Uzun x (Engin Güngör dk. 46 x), Eser Akbaş x (Sergen Ekinci dk. 55 x), Abdulsamet Can x

Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş xxx, Soner Birinci xxx (Cemal Doğu dk. 46 xx) Emre Toptan xx, Serdar Cansu xxx, Mesut Saray xxx, Uğur Karakoç xxx (Ahmet Şahbaz dk. 73 x), Burçak Özkanca xx, Oktay Aydın xxx (Sedat Komi dk. 86 ?) Güney Tutcuoğlu xxx, Umut Koray Öz xxx, Yakup Demir xxx

Goller: Alper Yener (dk. 14) (Osmaniyespor), Umut Koray Öz (dk. 25 ve 51), Güney Tutcuoğlu (dk. 29 ve 76) Emre Toptan (dk.90) (Van Büyükşehir Belediyespor)

Sarı Kartlar: Alper Yener, Oğulcan Enes Demiroğlu, Gökhan Göz, Onur Kızıltaş (Osmaniyespor), Soner Birinci, Burçak Özkanca, Oktay Aydın (Van Büyükşehir Belediyespor)
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