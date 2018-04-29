TFF 3. Lig: Yeni Orduspor: 1 - Darıca Gençlerbirliği: 3

TFF 3. Lig 2. Grup’ta Yeni Orduspor, saha ve seyircisi önünde Darıca Gençlerbirliği’ne 3-1 mağlup oldu.
Stat: 19 Eylül
Hakemler: Veli Karakaya xxx, Kemal Mavi xxx, İsmail Taygun Tasalı xxx
Yeni Orduspor: Hüseyin x, Onur Ramazan x, Mustafa x, Fatih Deniz x, Fatih Arat x, Kerim xxx, Deniz x (Emre Kıran dk. 76 x), Erhan x (Tuncay dk. 46 x), Safa x, Turan x, Emre Kara x (Hasan dk. 59 x)
Darıca Gençlerbirliği: Gökhan xx, Alper xx, Yusuf xx, Emrullah xx, Alperen xx (Görkem dk. 54 xx), Cafercan xxx, Bünyamin Cesur xxx, Mehmet xx, Hakkı xx (Doğancan dk. 75 xx), Hayrullah xx, Halil xxx (Enes dk. 87 ?)
Goller: Kerim (dk. 61) (Yeni Orduspor), Halil (dk. 30), Bünyamin Cesur (dk. 66), Cafercan (dk. 88 pen.) (Darıca Gençlerbirliği)Sarı kartlar: Kerim, Fatih Deniz (Yeni Orduspor), Hayrullah (Darıca Gençlerbirliği)