TFF, olaylı derbi kararını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan kupa derbisinin yarıda kaldığı 57. dakikadan itibaren seyircisiz olarak devam etmesine karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan kupa derbisinin yarıda kaldığı 57. dakikadan itibaren seyircisiz olarak devam etmesine karar verdi.

TFF Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Ülker Stadı’nda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in başına yabancı cisim isabet etmesi üzerine yarıda kalan derbi ile ilgili kararını verdi. Derbi ile ilgili kararın verildiği toplantı saat 13.00’te Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Alınan karar TFF’nin resmi internet sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yaptığı toplantıda 19 Nisan 2018 tarihinde Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı ile ilgili kararını verdi.

TFF Yönetim Kurulu, 57. dakikada Hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası ile ilgili olarak; Futbol Müsabaka Talimatı’nın 20. Maddesi’nin 1. Fıkrası uyarınca, müsabakanın yarıda kaldığı andaki şartlarla tedbiren seyircisiz olarak tamamlanmasına oy birliği ile karar verdi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçı kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacak.