TFF Süper Kupa maçının biletleri 25 Temmuz’da satışa çıkacak

Galatasaray ile Akhisarspor arasında 5 Ağustos Pazar günü saat 20.45’te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak TFF Süper Kupa karşılaşmasının biletleri 25 Temmuz Pazar günü satışa çıkacak.

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa karşılaşması öncesi organizasyon toplantısı Riva’da yapıldı. Toplantıda Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak maçın bilet fiyatları Kale Arkaları (Kuzey ve Güney tribünleri) için 40 TL, Maraton Tribünü (Doğu ve Batı tribünleri) için 80 TL olarak belirlendi.

Bilet satışı 25 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00’den itibaren Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı, Spor Toto Akhisar Stadı ve Konya Büyükşehir Belediye Stadı gişeleri ile www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden E-Bilet sistemiyle yapılacak. TFF Süper Kupa 2018’i stadyumda seyretmek isteyen engelli futbolseverler için bilet dağıtımı Konya Valiliği tarafından yapılacak.

Müsabakasının tribün dağılımı ise şu şekilde:

Galatasaray: Batı ve Kuzey Tribünleri

Akhisarspor: Doğu ve Güney Tribünleri