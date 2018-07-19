SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 13:23

TFF Süper Kupa maçının biletleri 25 Temmuz’da satışa çıkacak

Galatasaray ile Akhisarspor arasında 5 Ağustos Pazar günü saat 20.45’te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak TFF Süper Kupa karşılaşmasının biletleri 25 Temmuz Pazar günü satışa çıkacak.

TFF Süper Kupa maçının biletleri 25 Temmuz'da satışa çıkacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Galatasaray ile Akhisarspor arasında 5 Ağustos Pazar günü saat 20.45’te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak TFF Süper Kupa karşılaşmasının biletleri 25 Temmuz Pazar günü satışa çıkacak.

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa karşılaşması öncesi organizasyon toplantısı Riva’da yapıldı. Toplantıda Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak maçın bilet fiyatları Kale Arkaları (Kuzey ve Güney tribünleri) için 40 TL, Maraton Tribünü (Doğu ve Batı tribünleri) için 80 TL olarak belirlendi.

Bilet satışı 25 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00’den itibaren Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı, Spor Toto Akhisar Stadı ve Konya Büyükşehir Belediye Stadı gişeleri ile www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden E-Bilet sistemiyle yapılacak. TFF Süper Kupa 2018’i stadyumda seyretmek isteyen engelli futbolseverler için bilet dağıtımı Konya Valiliği tarafından yapılacak.

Müsabakasının tribün dağılımı ise şu şekilde:

Galatasaray: Batı ve Kuzey Tribünleri

Akhisarspor: Doğu ve Güney Tribünleri
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku