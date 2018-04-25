TFF’de kritik toplantı başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan olaylı derbi ile ilgili karar vermek üzere toplandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan olaylı derbi ile ilgili karar vermek üzere toplandı.

TFF Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Ülker Stadı’nda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in başına yabancı cisim isabet etmesi üzerine yarıda kalan derbi ile ilgili kararını vermek üzere toplandı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören başkanlığındaki toplantı saat 13.00’te Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılıyor. Derbi ile ilgili karar toplantı sonrası kamuoyu ile paylaşılacak.