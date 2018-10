The Bodrum Cup, 13 Ekim’de İstanbul’dan start alacak

The Bodrum Cup’ın tanıtım toplantısı gerçekleşti. 13 Ekim’de İstanbul’da start alacak olan organizasyonda ikinci etap 22 Ekim’de Bodrum’da başlayacak. Yabancı yarışçıların da olacağı uluslararası yelken yarışında 30. yıl kutlanacak.

Türkiye’nin uluslararası yelken yarışlarının başında gelen The Bodrum Cup’ın basın toplantısı İstanbul’da gerçekleşti. The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, The Bodrum Cup Komodoru David Dein, Tarek Mourad, Dr. Erhan Bulutcu, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve Mesut Toprak’ın yanı sıra Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, toplantıda hazır bulundu.

"İstanbul’da başlayacak"

İstanbul’un organizasyon dahilinde olduğunu belirten The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, "Bodrum Cup’ı bu yıl 2 etap olarak gerçekleştireceğiz. İstanbul Boğazı’nda 13 Ekim’de yapılacak geçiş ile başlayacak organizasyon, 22 Ekim’de 30’uncu yıl kampanasının çalmasıyla Bodrum’da start alacak. Organizasyon boyunca önemli etkinliklerimiz ve sosyal sorumluluk projelerimiz olacak" dedi. Onursal Başkan Erman Aras da, bu organizasyonun ilk başladığı günlerden itibaren büyüyerek ilerlediğini belirterek, "Bu turnuvada 30. yıl ve bundan dolayı gururluyuz" dedi. The Bodrum Cup Komodoru David Dein ise, ilk kez bu organizasyonda eşinin kendisine verdiği doğum günü hediyesiyle yer aldığını belirterek, "Bu önemli organizasyonda olmaktan dolayı mutluyum" dedi.

Ali Koç: "Kupayı bana uzatmayın!"

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, toplantının ardından konuşmacılarla birlikte fotoğraf çektirdi. Organizasyonda verilecek olan kupanın getirilmesinin ardından basın mensuplarının "Kupayı Ali Bey’e verin" demesi üzerine Ali Koç, "Kupayı bana uzatmayın. Sonra kupayla fotoğrafımı çekip espri yapacaklar" dedi. Fotoğraf çekiminin ardından toplantı sona erdi.