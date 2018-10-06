THF Erkekler Süper Ligi’nin 2. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşan Göztepe, rakibini 31-26 mağlup etti.Celal Atik Spor Salonunda oynanan Göztepe-İzmir Büyükşehir Belediyesi karşılaşmaya Göztepeli Tuğberk’in golüyle başlarken ilk 10 dakika ise 6-6 eşitlikle geçildi. İlk yarısı 17-15 Göztepe lehine sonuçlanan karşılaşmanın ikinci yarısında da oyun ve skor üstünlüğünü elinde tutan Göztepe, parkeden 31-26 galip ayrıldı.
THF Erkekler Süper Ligi: Göztepe: 31 - İzmir Bşb.: 26
THF Erkekler Süper Ligi’nin 2. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşan Göztepe, rakibini 31-26 mağlup etti.Celal Atik Spor Salonunda oynanan Göztepe-İzmir Büyükşehir Belediyesi karşılaşmaya Göztepeli Tuğberk’in golüyle...