SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Ekim 2018 Cumartesi 18:13

THF Erkekler Süper Ligi: Göztepe: 31 - İzmir Bşb.: 26

THF Erkekler Süper Ligi’nin 2. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşan Göztepe, rakibini 31-26 mağlup etti.Celal Atik Spor Salonunda oynanan Göztepe-İzmir Büyükşehir Belediyesi karşılaşmaya Göztepeli Tuğberk’in golüyle...

THF Erkekler Süper Ligi: Göztepe: 31 - İzmir Bşb.: 26
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

THF Erkekler Süper Ligi’nin 2. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşan Göztepe, rakibini 31-26 mağlup etti.

Celal Atik Spor Salonunda oynanan Göztepe-İzmir Büyükşehir Belediyesi karşılaşmaya Göztepeli Tuğberk’in golüyle başlarken ilk 10 dakika ise 6-6 eşitlikle geçildi. İlk yarısı 17-15 Göztepe lehine sonuçlanan karşılaşmanın ikinci yarısında da oyun ve skor üstünlüğünü elinde tutan Göztepe, parkeden 31-26 galip ayrıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku