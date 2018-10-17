THY Euroleague: Anadolu Efes: 79 - Zalgiris Kaunas: 93

THY Euroleague’in 2. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’a 93-79’luk skorla mağlup oldu ve ilk mağlubiyetini aldı.Mücadeleye iki takımında karşılıklı sayılarıyla başladı (4-4). Hücumda...

THY Euroleague’in 2. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’a 93-79’luk skorla mağlup oldu ve ilk mağlubiyetini aldı.

Mücadeleye iki takımında karşılıklı sayılarıyla başladı (4-4). Hücumda isabetli atışlar bulamayan Efes, savunmada Walkup ve Jankunas’ın sayılarına engel olamadı ve 12-9 geriye düştü. Son anlarda iki ekipte sayı bulmakta zorlanırken, son 30 saniye kala Doğuş ile 3 sayı bulan lacivert-beyazlılar, 19-19 eşitliği yakaladı ve periyotta bu skorla tamamlandı.

İkinci periyoda Doğuş’un 3’lüğü ile başlayan Anadolu Efes öne geçti (22-21). Savunma ağırlıklı geçen periyotta dış atıştan Wolters ve Grigonis ile basketler bulan misafir takım, farkı 5’e çıkardı (29-24). Hücumda potaya gitmekte zorlanan ve isabetsiz şutlar atan Efes, savunmada özellikle Westermann’ı durdurmakta zorlandı. Hücumda Westermann’a Kavaliauskas ve Davies de eşlik edince Zalgiris, devreye 14 sayı farkla 46-32 önde girdi.

Üçüncü periyota Jankunas, Wolters ve Davies’ın sayılarıyla başlayan Litvanya ekibi farkı 19’a yükseltti (55-36). Savunmada Efes’i durduran Zalgiris, Westermann, Jankunas ve Wolters ile farkı 23’e çıkardı (67-44). Son saniyelerde lacivert-beyazlılar, Moerman ile üst üste 4 sayı bulsa da periyodu 68-48 geri tamamladı.

Son periyodun başında Simon’un sayılarıyla maça ortak olmak isteyen Anadolu Efes, farkı 16 sayıya indirdi (70-54). Son dakikalara girilirken, Efes, Pleiss ve Simon basketleri ile farkı 8 sayıya çekti (82-74). Son anlarda seyircisinin desteği de arkasına Efes, farkı indirmeye çalışsa da konuk ekip, Davies ve Westermann’ı durduramadı ve parkeden 93-79’luk skorla mağlup ayrıldı.

Bu sonucunda ardından Anadolu Efes ilk mağlubiyetini alırken, Litvanya temsilcisi de ilk galibiyetini elde etti. Müsabakanın en skoreri Zalgiris Kaunas’ta 18 sayı ile oynayan Davies olurken, Efes’de ise Simon 17 sayı ile takımına katkıda bulundu.

‘Pempe Top Sahada’ ile meme kanserinde erken teşhise dikkat çekildi

Anadolu Sağlık Merkezi’nin Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle meme kanseriyle mücadele konusunda kadınları bilinçlendirmek ve erken tanı farkındalığı oluşturmak için gerçekleştirdiği Pembe Top Sahada projesi beşinci yılında yeniden ‘erken tanı hayat kurtarır’ dedi. Efes ile Zalgiris Kaunas arasında oynanan Euroleague karşılaşmasında pembe top, projenin gönüllü destekçisi oyuncu Özge Özpirinçci’nin elinden havalandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Miguel Angel Perez xx, Fernando Rocho xx, Uros Obrknezevic xx

Anadolu Efes: Larkin x 3, Beaubois x, Doğuş xx 8, Motum x 4, Moerman xxx 14, Pleiss xx 12, Micic xx 14, Anderson x 3, Dunston x 4, Simon xxx 17

Başantrenör: Ergin Ataman

Zalgiris Kaunas: Davies xxx 18, Wolters xx 9, Walkup xx 7, Sabeckis x, Westermann xxx 17, Jankunas xxx 11, Birutis x 3, Milaknis xx 6, White x 5, Grigonis xx 7, Kavaliauskas xx 4, Ulanovas xx 6

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. periyot: 19-19

Devre: 46-32 (Zalgiris Kaunas lehine)

3. Periyot: 68-48 (Zalgiris Kaunas lehine)