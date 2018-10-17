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17 Ekim 2018 Çarşamba 10:22

THY Euroleague’de 3. hafta programı

THY Euroleague’in 3. haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Bu haftada 3 Türk takımı da deplasmanda mücadele edecek.

THY Euroleague'de 3. hafta programı
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THY Euroleague’in 3. haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Bu haftada 3 Türk takımı da deplasmanda mücadele edecek.

THY Euroleague’de takımlar bu hafta 2 maç yapacak. Ligde ikinci hafta karşılaşmaları bu akşam tamamlanırken, 3. hafta müsabakaları ise yarın başlayacak. Bu hafta 3 Türk takımı da deplasmanda oynayacak. Açılış maçında Darüşşafaka Tekfen, Rusya’da CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes’in rakibi BC Khimki Moskova olacakken, Fenerbahçe de Zalgiris Kaunas karşısında galibiyet arayacak.

THY Euroleague’in 3. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın

20.00 CSKA Moskova - Darüşşafaka Tekfen

21.00 Buducnost Podgorica - Maccabi FOX Tel Aviv

21.00 Panathinaikos - Gran Canaria

22.00 FC Barcelona Lassa- Bayern Münih

19 Ekim Cuma

20.00 BC Khimki Moskova - Anadolu Efes

20.45 Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe

21.00 Olympiakos - EA7 Olimpia Milano

22.00 Real Madrid - Saski Baskonia SAD
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