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18 Kasım 2017 Cumartesi 12:15

THY Euroleague’de Fener galip, Efes mağlup

THY Euroleague 8. haftasında Anadolu Efes evinde Panathinaikos’a yenilirken, Fenerbahçe Doğuş ise Rusya’da Melli’nin son saniye basketi ile CSKA Moskova’yı mağlup etti.THY Euroleague’de 8. hafta FC Barcelona Lassa - Valencia Basket maçı...

THY Euroleague'de Fener galip, Efes mağlup
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THY Euroleague 8. haftasında Anadolu Efes evinde Panathinaikos’a yenilirken, Fenerbahçe Doğuş ise Rusya’da Melli’nin son saniye basketi ile CSKA Moskova’yı mağlup etti.

THY Euroleague’de 8. hafta FC Barcelona Lassa - Valencia Basket maçı ile sona erdi. Haftanın açılış mücadelesinde BC Khimki, evinde Maccabi FOX Tel Aviv’e 77-69 mağlup oldu. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya geldiği Yunan temsilcisi Panathinaikos’a 82-81 yenilerek, 2 maç son mağlup oldu. Fenerbahçe Doğuş ise, Rusya deplasmanında CSKA Moskova ile oynadı. Uzatmaya giden karşılaşmayı Nicola Melli’nin son saniye attığı basketle 95-93 mağlup etti.

Lider CSKA Moskova

Ligde geride kalan 8 hafta sonucunda CSKA Moskova, 6 galibiyet ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Moskova’yı 6 galibiyetli Olympiakos ile 5 galibiyeti bulunan Fenerbahçe Doğuş takip ediyor. Anadolu Efes ise 2 galibiyetle 15. sırada yer alıyor. Ligin son sırasında ise Kızılyıldız bulunuyor.

THY Euroleague’in 8. haftasında oynanan maçların toplu sonuçları şöyle:

BC Khimki: 69 - Maccabi FOX Tel Aviv: 77

Anadolu Efes: 81 - Panathinaikos: 82

Zalgiris Kaunas: 77 - Saski Baskonia: 97

Real Madrid: 89 - Unicaja Malaga: 57

CSKA Moskova: 93 - Fenerbahçe Doğuş: 95

Olympiakos: 85 - Kızılyıldız: 59

Olimpia Milano: 71 - Brose Baskets Bamberg: 62

FC Barcelona Lassa: 89 - Valencia Basket: 71

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