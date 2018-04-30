TKF, Fatih Kıyıcı’nın başkan adaylığını reddetti

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Yönetim Kurulu, 10 Mayıs’ta yapılacak 4. Olağan Genel Kurulu için aday olan Doç. Dr. Fatih Kıyıcı’nın başvurusunu reddetti.

TKF’nin 10 Mayıs’ta yapılacak 4. Olağan Genel Kurulu öncesinde Doç. Dr. Fatih Kıyıcı bugün öğleden sonra avukatı Alparslan Başlıca ile resmi adaylık başvurusunda bulundu. Hemen ardından ‘acil’ bir şekilde toplanan TKF yönetimi aynı dakikalarda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden mütalaa alarak Yüksek Öğretim Kurumu’nun 2547 sayılı kanunu gerekçe gösterdi. Yarar ve ekibi şu kararı aldı:

“Bir bağımsız spor federasyonu olan TKF’nin 2547 sayılı kanunun 38. Maddesinde yer alan ve öğretim üyelerinin görev alabileceği kurum ve kuruluşları kapsamına girmediği, bu nedenle hali hazırda bir yüksek öğretim kurumunda tam zamanlı olarak görev alan bir öğretim üyesinin, TKF’nin anastatü gereği Ankara olması, başkan adayı olmasının 2547 sayılı kanun (tam gün yasası) sebebiyle mümkün olmadığından sunulan hukuki mütalaalarda dikkate alınarak Doç. Dr. Fatih Kıyıcı’nın Başkan adaylık başvurunun reddine oy birliği/çokluğu ile karar verilmiştir.”

Arısoy: "Hukuka aykırı"

TKF Yönetiminin aldığı bu tartışmalı karara ilk yorum Avukat Çağrı Arısoy’dan geldi. Yönetim Kurulu’nun verdiği kararın hukuka aykırı olduğunu savunan Avukat Arısoy, “Kayak Federasyonu tam gün yasasına atıfta bulunmuştur. Tam gün yasası olarak bilinen yasa sağlıkçı akademisyenleri ilgilendiren bir düzenlemedir. Ayrıca YÖK Kanununun 38. maddesi akademisyenlerin akademik kültür ve birikimlerinin dernek ve vakıflarda da kullanılabilmesini kolaylaştırmak düzenlenmiştir. Bu düzenleme akademisyenlerin dernek ve vakıf gibi kurumların yönetimlerin görev alabilmesi için yapılan bir düzenlemedir. Ne yazık ki Kayak Federasyonu bunu tam ters yorumlayarak bir akademisyenin aday olmasının önüne geçecek şekilde bu maddeyi kullanmıştır. Dolayısıyla adaylık başvurusunun engellenmesi YÖK kanununun 38’inci maddesine aykırıdır” dedi.